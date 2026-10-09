फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Dengue spreading; one more patient tests positive.

Muzaffarnagar News: डेंगू पसार रहा पैर, एक और मरीज मिला पॉजिटिव

Fri, 09 Oct 2026 11:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Dengue spreading; one more patient tests positive.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। बुखार से पीड़ित एक और मरीज की जांच रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। नया मरीज शहरी क्षेत्र में मिला है। इसके साथ ही जिले में इस वर्ष डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। लगातार सामने आ रहे मामलों से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है।
मौसम में बदलाव के बीच बुखार के मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ डेंगू संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता जताई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी अलका सिंह का कहना है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। घरों और आसपास जमा पानी में इसके लार्वा पैदा होने की आशंका रहती है।
विज्ञापन

ऐसे में कूलर, गमले, टायर, छतों पर रखे बर्तनों और अन्य स्थानों पर पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। एपीडेमियोलॉजिस्ट डॉ. शमशेर आलम के मुताबिक तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, बदन टूटना या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बुखार होने पर स्वयं दवा लेने से बचना चाहिए और जांच व उपचार में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बताया कि जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 14 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों के घर और आसपास सोर्स रिडक्शन कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed