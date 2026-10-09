फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Rabies symptoms appear in elderly man after a month; hospitalized.

Muzaffarnagar News: एक महीने बाद बुजुर्ग में दिखाई दिए रेबीज के लक्षण, भर्ती

Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Rabies symptoms appear in elderly man after a month; hospitalized.
बुढ़ाना। कमरूद्दीन नगर गांव में राजू (65) को एक माह पहले कुत्ते ने हमला कर काट लिया था। अब रेबीज के लक्षण दिखाई देने पर बुजुर्ग को कस्बे की सीएचसी पर भर्ती करवाया गया है। बचाव के लिए रेबीज का टीका नहीं लगवाया गया। एक माह बीत जाने के बाद बुजुर्ग के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। परेशान होकर परिजनों ने घटना की सूचना 108 एंबुलेंस पर दर्ज करवाई। एंबुलेंस से बुजुर्ग को कस्बे की सीएचसी पर भर्ती करवाया गया। सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. प्रणव तेवतिया ने बताया कि राजू में रेबीज के कुछ लक्षण मिले हैं। मेडिकल जांच के बाद ही अंतिम पुष्टि होगी। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बताया कि कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से 15 मिनट तक धोना चाहिए। फिर बिना देर किए स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी और एंटी-रेबीज टीका लगवाना चाहिए। रेबीज के लक्षण दिखने के बाद यह बीमारी बेहद गंभीर और जानलेवा हो सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed