Muzaffarnagar News: बीईओ के समर्थन में उतरे शिक्षक

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उन्होंने कहा कि 22 अक्तूबर दूसरे ब्लॉकों से आए कुछ लोगों ने क्षेत्र कुछ शिक्षकों के साथ बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी पर अनियमिताओं के आरोप लगाए थे। वक्ताओं ने कहा इससे विभाग और अधिकारियों की छवि प्रभावित होती है। विज्ञापन

बीईओ के समर्थन में हरिराज सिंह, आदेश कुमार, जसराज सिंह, कैलाश चंद, मोहतशीम आदि मौजूद रहे। संवाद उन्होंने कहा कि 22 अक्तूबर दूसरे ब्लॉकों से आए कुछ लोगों ने क्षेत्र कुछ शिक्षकों के साथ बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारी पर अनियमिताओं के आरोप लगाए थे। वक्ताओं ने कहा इससे विभाग और अधिकारियों की छवि प्रभावित होती है।बीईओ के समर्थन में हरिराज सिंह, आदेश कुमार, जसराज सिंह, कैलाश चंद, मोहतशीम आदि मौजूद रहे। संवाद

चरथावल। तीन दिन पहले खंड शिक्षा अधिकारी के विरोध में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ शिक्षक के उनके समर्थन में खडे़ हो गए हैं। शनिवार को ब्लॉक के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने उनके पक्ष में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया।