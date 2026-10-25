Muzaffarnagar News: तितावी में हेड कांस्टेबल पर बदमाशों ने चलाई गोली, घायल

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शनिवार रात स्मैक तस्करों की सूचना पर तितावी थाने से हेड कांस्टेबल अजित कुमार व अन्य तीन सिपाही पीपलहेड़ा और छतैला के बीच वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। हेड कांस्टेबल को सड़क किनारे गन्ने के खेत में नकाब लगाए हुए एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपी गन्ने के खेत में घुस गया। पीछा करने पर गन्ने के खेत में पहले से मौजूद उसके दो साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। विज्ञापन

अजीत सिंह को तमंचे की गोली बाएं हाथ की तरफ कमर के पास के हिस्से में लगी है। गोली की आवाज सुनकर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घायल को भोपा रोड स्थित आनंद हास्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल अजीत हापुड़ के ढाणा गांव के रहने वाले हैं। विज्ञापन विज्ञापन

एसपी सिटी अमृत जैन ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायल का हाल जाना। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की आठ टीमें हमलावरों की तलाश कर रही हैं। शनिवार रात स्मैक तस्करों की सूचना पर तितावी थाने से हेड कांस्टेबल अजित कुमार व अन्य तीन सिपाही पीपलहेड़ा और छतैला के बीच वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। हेड कांस्टेबल को सड़क किनारे गन्ने के खेत में नकाब लगाए हुए एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो आरोपी गन्ने के खेत में घुस गया। पीछा करने पर गन्ने के खेत में पहले से मौजूद उसके दो साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी।अजीत सिंह को तमंचे की गोली बाएं हाथ की तरफ कमर के पास के हिस्से में लगी है। गोली की आवाज सुनकर अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घायल को भोपा रोड स्थित आनंद हास्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल अजीत हापुड़ के ढाणा गांव के रहने वाले हैं।एसपी सिटी अमृत जैन ने हॉस्पिटल पहुंचकर घायल का हाल जाना। एसएसपी ने बताया कि पुलिस की आठ टीमें हमलावरों की तलाश कर रही हैं।

तितावी (मुजफ्फरनगर)। थाना क्षेत्र के कल्लरपुर रजबहे की पटरी पर छतैला गांव के पास शाम सात बजे हेड कांस्टेबल अजीत कुमार तीन साथियों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान ईख के खेत में नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे से गोली चला दी। इससे हेड कांस्टेबल अजीत को गोली लग गई। साथी पुलिसकर्मियों ने घायल हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी सूरज कुमार राय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बदमाशों की तलाश के लिए आठ टीमों का गठन किया गया है।