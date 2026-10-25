Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : महाराज अग्रसेन जयंती समारोह अग्रसेन भवन एटूजेड रोड पर सुबह 09 बजे से।

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परीक्षा

शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में पीईटी परीक्षा सुबह 10 बजे से।

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दुर्गा मेला

रतनपुरी : मां दुर्गा मंदिर में तीन दिवसीय दुर्गा मेला का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।

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मेला

मंसूरपुर : घासीपुरा स्थित मां दुर्गा मंदिर मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

खतौली : तहसील मार्ग स्थित विष्णुपुरी में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

जयंती समारोह