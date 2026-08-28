फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Swindled of 3.5 lakh on the pretext of securing recruitment into the UP Police.

Muzaffarnagar News: यूपी पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर 3.50 लाख रुपये ठगे

Fri, 28 Aug 2026 11:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Swindled of 3.5 lakh on the pretext of securing recruitment into the UP Police.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। दिल्ली के नेहरू विहार निवासी अफसर ने शाहपुर क्षेत्र के गांव कसेरवा निवासी एक युवक पर यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती कराने का झांसा देकर साढ़े तीन लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा से शिकायत की गई है।



शिकायतकर्ता ने बताया कि कसेरवा निवासी उसके परिचित युवक ने मई 2024 में पुलिस अधिकारियों में जान पहचान बताते हुए युवकों को यूपी पुलिस में भर्ती कराने की बात कहते हुए एक युवक से साढ़े सात लाख रुपये की मांग की। उसने अगस्त 2024 में अपने बहनोई और भांजे जाकिर के साथ कसेरवा पहुंच कर बात की तो आधी रकम पहले और बाकी नौकरी लगने के बाद देने की बात तय हुई।
विज्ञापन




भांजे के शैक्षिक दस्तावेज डेढ़ लाख रुपये नकद व बाद में दो लाख रुपये खाते से ट्रांसफर कराए गए। अभी तक न तो नौकरी लगी, न ही रुपये वापस मिले। आरोपी अब हत्या या एनकाउंटर कराने की धमकी दे रहा है। जबकि रुपये देने के सबूत हैं। एसएसपी ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed