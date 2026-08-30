Muzaffarnagar News: ससुर पर हमला करने का आरोपी दामाद गिरफ्तार

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रतनपुरी। ससुर को फावड़ा मार कर घायल करने वाले दामाद रवि उर्फ रवि को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद किया है। शुक्रवार की सुबह सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ निवासी छतरपाल, अपने भतीजे सोमवीर तथा उसका बहनोई मवाना थाना क्षेत्र के गांव भैंसा निवासी रितिक के साथ अपनी बेटी वंशिका की ससुराल रतनपुरी आए थे। इसी बीच उनके दामाद रवि उर्फ रवि ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर दोनों पक्ष के लोगों के बीच मारपीट हो गई। इसी दौरान रवि ने अपने भाई सागर की मदद से फावड़े से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शनिवार को वंशिका ने थाने पहुंचकर अपने पति एवं देवर सागर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया। संवाद