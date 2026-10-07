मुजफ्फरनगर: करोड़ों कीमत के बारहसिंघा के छह सींग बरामद, छह किलो वजन, एक गिरफ्तार; जांच शुरू

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 39, 40, 49, 49बी और 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



करोड़ों में बताई जा रही कीमत

पुलिस के अनुसार बरामद बारहसिंघा के छह सींगों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। वन्यजीव अंगों के अवैध कब्जे और तस्करी पर कानून के तहत प्रतिबंध है। बरामदगी को वन्यजीव अंगों की तस्करी के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।



नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश

पुलिस अब आरोपी के संपर्कों और वन्यजीव तस्करी से जुड़े संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि सींग आरोपी तक कहां से पहुंचे और इन्हें आगे कहां भेजा जाना था। पुलिस आरोपी के पिछले और संभावित अन्य संपर्कों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।