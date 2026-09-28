Muzaffarnagar News: बरला इंटर काॅलेज में सीनियर और जूनियर वर्ग की टीम का चयन
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:36 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
छपार। बरला इंटर कॉलेज में तहसील स्तरीय सीनियर व जूनियर वर्ग के क्रिकेट ट्रायल हुए। ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया।
सोमवार को बरला इंटर कॉलेज में तहसील स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार व जय भारत इंटर कॉलेज छपार के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने किया।
जूनियर वर्ग में आदर्श चौहान, अनुज कौशिक, अविमाज देव, आयुष पाल, लक्ष्य कुमार, शिवा, आसिफ, दीपांशु, वाशु शर्मा, शिवम और सीनियर वर्ग में चयनित खिलाड़ी अनिकेत, वंश बंसल, पीयूष, दीपक, अब्दुल मन्नान, अमन, कार्तिक, आयुष, अंश, शिवम त्यागी, अक्षित, अंश कुमार,देवा, अंश आदि का चयन किया।
सीनियर वर्ग के खिलाड़ी 30 सितंबर को गांव खरड के इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जूनियर खिलाड़ी मंगलवार को गांव पुरा के अरविंद इंटर कॉलेज में होने वाली जिला स्तरीय जूनियर वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
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चयन प्रक्रिया में नीरज कुमार, विपिन त्यागी, विनुज कुमार, विनित कुमार, अक्षय कुमार, मनोज कुमार, खेल सचिव सत्यकाम तोमर और इच्छाराम राजीव कुमार मौजूद रहे।
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छपार। बरला इंटर कॉलेज में तहसील स्तरीय सीनियर व जूनियर वर्ग के क्रिकेट ट्रायल हुए। ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया गया।
सोमवार को बरला इंटर कॉलेज में तहसील स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार व जय भारत इंटर कॉलेज छपार के प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने किया।
जूनियर वर्ग में आदर्श चौहान, अनुज कौशिक, अविमाज देव, आयुष पाल, लक्ष्य कुमार, शिवा, आसिफ, दीपांशु, वाशु शर्मा, शिवम और सीनियर वर्ग में चयनित खिलाड़ी अनिकेत, वंश बंसल, पीयूष, दीपक, अब्दुल मन्नान, अमन, कार्तिक, आयुष, अंश, शिवम त्यागी, अक्षित, अंश कुमार,देवा, अंश आदि का चयन किया।
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सीनियर वर्ग के खिलाड़ी 30 सितंबर को गांव खरड के इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। जूनियर खिलाड़ी मंगलवार को गांव पुरा के अरविंद इंटर कॉलेज में होने वाली जिला स्तरीय जूनियर वर्ग क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।
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चयन प्रक्रिया में नीरज कुमार, विपिन त्यागी, विनुज कुमार, विनित कुमार, अक्षय कुमार, मनोज कुमार, खेल सचिव सत्यकाम तोमर और इच्छाराम राजीव कुमार मौजूद रहे।