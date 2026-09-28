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ईओ की तैनाती नहीं होने से बढ़ रही परेशानी : चेयरमैन

Mon, 28 Sep 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:55 PM IST
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Lack of EO posting causing mounting problems: Chairman
संवाद न्यूज एजेंसी
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पुरकाजी। नगर पंचायत कार्यालय में डेढ़ माह से ईओ की तैनाती नहीं है। कार्यालय के कार्य प्रभावित हैं और लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। चेयरमैन जहीर फारूकी का कहना है कि ईओ के नहीं होने से नगर पंचायत कार्यालय के सभी कार्य रुके पड़े हैं। अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है।
नगर पंचायत ईओ का 30 जुलाई को तबादला हुआ था। कांवड़ यात्रा होने के कारण 14 अगस्त को ईओ रिलीव हो गए। वर्तमान में कुर्सी खाली रहने से संविदाकर्मियों व अन्य कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से जहां कर्मचारियों के समक्ष दिक्कतें आ रही हैं।
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नागरिक खुर्रम अहमद, आस मोहम्मद व मोहम्मद सलमान ने बताया कि अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने नगर पंचायत कार्यालय आए थे लेकिन ईओ के नहीं होने से जन्मप्रमाणपत्र नहीं बन पा रहा है। नगर पंचायत कर्मी मेनपाल का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से परेशानी उठानी पड़ रही है।
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