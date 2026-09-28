फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Final approval for UP Board examination centers to be granted on November 16.

Muzaffarnagar News: 16 नवंबर को लगेगी यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर अंतिम मुहर

Mon, 28 Sep 2026 11:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Final approval for UP Board examination centers to be granted on November 16.
- छह अक्तूबर के बाद जारी होगी छात्रों की पंजीकरण सूची
विज्ञापन

- 28 अक्तूबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति


संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 के लिए जिले में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिले के 293 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन पूरा कर मानकों की रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी गई है। अब छह अक्तूबर के बाद छात्रों के पंजीकरण की अंतिम सूची जारी होने के साथ ही केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बोर्ड की संशोधित समयसारिणी के अनुसार 16 नवंबर को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी होगी।
परीक्षा प्रभारी आशुतोष सिंह ने बताया कि बोर्ड की ओर से केंद्र निर्धारण की संशोधित समयसारिणी जारी की गई है। इसके तहत चयनित परीक्षा केंद्रों और विद्यार्थियों के आवंटन की सूची 22 अक्तूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसके अगले दिन यानी 23 अक्तूबर को डिबार और मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई वाले विद्यालयों की सूची डीआईओएस पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।
विज्ञापन

------------
आपत्ति के लिए मिलेगा मौका
डीआईओएस हरिकेश यादव ने बताया कि केंद्र निर्धारण की सूची में किसी छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य या प्रबंधक को आपत्ति अथवा शिकायत होने पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाएगा। 28 अक्तूबर तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण करने के बाद जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की अनुमोदित संस्तुति परिषद की वेबसाइट पर भेजी जाएगी। इसकी अंतिम तिथि छह नवंबर निर्धारित है। इसके बाद अनुमोदित विद्यालय-छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की सूची 16 नवंबर को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस तरह अक्तूबर से शुरू होने वाली आपत्तियों और परीक्षण की प्रक्रिया के बाद नवंबर में परीक्षा केंद्रों की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed