पुरकाजी विधानसभा में 'सत्ता का संग्राम': जनता ने गिनाए विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे, देखें ये रिपोर्ट

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पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में किसानों से बातचीत के दौरान, योगी सरकार में कानून व्यवस्था में सुधार की सराहना की गई। किसानों ने सुरक्षा और महिला सुरक्षा को बेहतर बताया। उन्होंने विधायक अनिल कुमार के काम की भी प्रशंसा की और कहा कि वे लोगों की समस्याओं में उनके साथ खड़े रहते हैं। किसानों की एक मांग पुरकाजी को तहसील का दर्जा दिलाना है, क्योंकि वर्तमान में उन्हें मुजफ्फरनगर तहसील जाने में पूरा दिन लग जाता है, जिससे परेशानी होती है।अमर उजाला की टीम ने युवाओ से बात की। युवाओं ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेष रूप से पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कॉलेज या कोचिंग सेंटर खोलने की मांग की ताकि स्थानीय युवाओं को बाहर पढ़ने न जाना पड़े।स्थानीय निवासियों ने विधायक अनिल कुमार के कामकाज से संतुष्टि व्यक्त की और 'डबल इंजन' सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गुंडागर्दी कम हुई है और रात में भी खेतों में जाने में कोई समस्या नहीं आती। भविष्य में भी इसी सरकार के बने रहने की इच्छा व्यक्त की गई। निवासियों ने एक बड़े अस्पताल की मांग की है ताकि उन्हें इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। यह भी बताया गया कि वर्तमान विधायक लोगों के सुख-दुख में शामिल होते हैं।विकास के मुद्दे पर लोगों ने कहा कि विधायक उनके काम करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है। शिक्षकों की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था की भी सराहना की गई। हालांकि, सरकार से मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग भी की गई। एक अन्य व्यक्ति ने 32 बिस्तरों वाले अस्पताल के बारे में बात की, जो मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के स्तर का है, लेकिन वहां कुछ काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के मुद्दे पर ही वे आगामी चुनाव में वोट करेंगे।