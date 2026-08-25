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Muzaffarnagar News: श्रद्धालुओं को महारास और उद्धव प्रसंग का महत्व समझाया

Wed, 26 Aug 2026 02:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:56 AM IST
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The importance of Maharas and Uddhav episode was explained to the devotees.
-सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर में चल रही है श्रीमद्भागवत कथा
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फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। गांधी कॉलोनी स्थित सिद्धपीठ वैष्णो देवी मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन महारास प्रसंग का वर्णन किया गया। कथा व्यास गंगोत्री तिवारी मृदुल महाराज ने श्रद्धालुओं को महारास और उद्धव प्रसंग का महत्व समझाया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

महाराज ने बताया कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महारास कहते हैं। उन्होंने कहा कि गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण से निष्काम भाव से प्रेम किया था। वेदों की ऋचाएं और त्रेतायुग के ऋषि-मुनि ही द्वापर युग में गोपी रूप में आए थे। वे सभी भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए। उद्धव प्रसंग का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने माता-पिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि माता-पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है। जिसने माता-पिता को संतुष्ट कर लिया, उसने परमात्मा को संतुष्ट कर लिया। कथा व्यास ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर बात को तुम भूलो ही मगर मां-बाप को मत भूलना। इस प्रसंग को सुनकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप और पारुल बंसल ने व्यास पीठ का पूजन किया। हरिमोहन गर्ग, यमुना प्रसाद, संजय शर्मा सहित कई गणमान्य लोग कथा में मौजूद रहे।
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