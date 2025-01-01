Muzaffarnagar News: रिकवरी एक फीसदी कम, सात दिन पीछे चला गया पेराई सत्र

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पिछले सत्र की बात करें तो औसत पेराई एक नवंबर को शुरू हो गई थी लेकिन इस बार अधिकतर चीनी मिलें धनतेरस पर छह नवंबर को शुरू होंगी। इसमें भी सवाल इंडेंट का है। कई गांवों में अभी तक तौल केंद्र नहीं लगे हैं।पेराई सत्र सात दिन पीछे चले जाने और पर्याप्त इंडेंट नहीं मिलने से किसानों को नुकसान हुआ है। दिवाली पर भी गन्ने का भुगतान नहीं मिलने से मायूसी रहेगी। इसके अलावा गेहूं की अगेती बुआई की तैयारी में जुटे किसानों को झटका लगा है।रिकवरी की बात करें तो वर्तमान में औसत रिकवरी आठ फीसदी है। मौसम ने साथ दिया होता तो यह नौ प्रतिशत पर पहुंच जाती। जिला गन्ना अधिकारी संजय सिसौदिया कहते हैं कि सभी मिलों को पर्याप्त इंडेंट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम की वजह से इस बार कुछ दिक्कत हुई लेकिन मिले तेजी से पेराई सत्र को आगे बढ़ाएंगी।इन तिथियों में पेराई करेगी मिलचीनी मिल पेराई तिथिभैसाना 05 नवंबरखतौली 06 नवंबरतितावी 06 नवंबरमंसूरपुर 06 नवंबरटिकौला 07 नवंबररोहाना कलां 09 नवंबरखाईखेड़ी मिल ने किया 1.88 करोड़ रुपये का भुगतानपुरकाजी। उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी ने पेराई सत्र 2026-27 के लिए किसानों को एक करोड़ 88 लाख रुपये का पहला गन्ना भुगतान किया है। यह भुगतान दिवाली पर्व को देखते हुए किया गया है। मिल ने एक से तीन नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का यह भुगतान किसानों के खातों में भेजा है। कार्यकारी यूनिट प्रमुख विकास ठाकुर ने बताया कि मिल किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान अपने गन्ने की आपूर्ति कोल्हुओं और क्रशर में न करें। संवादआज से पेराई करेगी भैसाना, 21 करोड़ रुपये बकायाभैसाना चीनी मिल ने नए पेराई सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार से चीनी मिल गन्ने के पेराई सत्र की शुरूआत करेगी। मिल पर पिछले पेराई सत्र का भी 21 करोड़ रुपये बकाया चला आ रहा है। जबकि मिल के पास चीनी का कोटा बकाए के भुगतान के सापेक्ष कम है।इंडेंट मिलने से किसानों को फायदाभाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक कहते हैं कि मिलों को इंडेंट जारी करना चाहिए, ताकि गेहूं की बुआई का संकट खड़ा न हो। मिल चलने का किसानों को तभी फायदा है, जब किसानों को पर्चियां मिलेंगी।