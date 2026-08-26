Muzaffarnagar News: 26 घंटे तक ईडी की जांच के घेरे में रहा राना हाउस, टीम लौटी

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ईडी की लंबी कार्रवाई के दौरान राना हाउस पूरी तरह जांच के घेरे में रहा। पूर्व सांसद, दोनों पूर्व विधायक और परिवार के अन्य सदस्यों को करीब 26 घंटे तक घर की चारदीवारी के भीतर ही रहना पड़ा। इस दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही भी बेहद सीमित रही। घर में केवल गिने-चुने नौकरों और राना हाउस के भीतर कार्य करने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिल सकी।-आय के स्रोत सहित देखे महिलाओं के आभूषण के बिलजांच के दौरान ईडी की टीमों ने घर के अलग-अलग हिस्सों में दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल की। टीम में शामिल अधिकारी सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार सुबह तक कार्रवाई में जुटे रहे। राना परिवार के किसी भी सदस्य को जांच पूरी होने तक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। परिवार की महिलाओं की ज्वेलरी से संबंधी बिलों की भी जांच की गई।-खाने-नाश्ते के लिए इधर-उधर दौड़ती रहीं ईडी की गाड़ियांकरीब 26 घंटे तक चली जांच की कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारियों के खाने-नाश्ते की व्यवस्था भी बाहर से कराई गई। इसके लिए ईडी की गाड़ियां समय-समय पर सुजडू चुंगी स्थित होटल और आसपास आती-जाती रहीं। होटल से अधिकारियों के लिए भोजन और नाश्ता राना हाउस पहुंचाया जाता रहा। रातभर चली कार्रवाई के बीच भी ईडी की टीम के वाहनों की आवाजाही बनी रही।-टीम के जाते ही राना हाउस पर शुरू हुई लोगों की आवाजाहीमंगलवार सुबह करीब सात बजे ईडी की टीम राना हाउस से बाहर निकली। अधिकारियों के निकलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। ईडी की टीम के रवाना होने की जानकारी पाकर राना परिवार के सदस्यों से मिलने-जुलने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। राना हाउस परिसर में रहने वाले पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक शाहनवाज राना और नूरसलीम राना की कोठियों पर चहल-पहल हो गई।-पूर्व विधायक के आवास, सुधा स्टील से बरामद हुए 1.10 करोड़करीब 26 घंटे तक चली जांच की कार्रवाई के दौरान ईडी की ओर से पूर्व विधायक शाहनवाज राना और गाजियाबाद स्थित सुधा स्टील से 1.10 करोड़ की नकदी और कुछ संदिग्ध प्रपत्र एवं डिजिटल प्रपत्र बरामद किए गए। गौरतलब है कि शाहनवाज राना और उनके बेटे से जुड़ी जम्बूद्वीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपनी में कथित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के तहत करीब 20 करोड़ रुपये की कथित चोरी से जुड़े मामले में ईडी की ओर से जांच की गई।