Muzaffarnagar News: बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, भोपा में मकान गिरा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:50 AM IST
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मुजफ्फरनगर/ खतौली/ भोपा। शनिवार को जिले में सुबह से हुई बारिश ने मौसम सुहाना करने के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाईं। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से आवागमन प्रभावित हुआ। खतौली में मेला श्रावणी छड़ियान के दुकानदारों की चिंता भी बढ़ गई है। भोपा क्षेत्र के गांव किशनपुर में बारिश के दौरान मजदूर का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया।
दो दिन से हो रही बूंदाबांदी के चलते मौसम ठंडा हुआ है। साथ ही परेशानी भी बढ़ी है। लोगों का जन जीवन प्रभावित हुआ। खतौली के रेलवे मार्ग, जैन मंडी, जीटी रोड, सैनी नगर, होली चौक समेत कई स्थानों पर पानी भर गया। मेला श्रावणी छड़ियान में सड़क किनारे जलभराव होने से दुकानदारों को दुकान लगाने में परेशानी हो रही है।
मेला दुकानदार अनिल धीमान ने बताया कि मेला एक माह चलेगा। यदि इसी तरह पानी भरा रहा तो कारोबार प्रभावित होने के साथ नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उन्होंने खतौली नगर पालिका से पानी की निकासी कराने की मांग की।
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खतौली नगर पालिका के ईओ राजीव कुमार ने बताया कि जल निकासी के लिए कर्मचारियों को भेजा गया है। मेले में दुकानों के आसपास जमा पानी भी निकलवाया जा रहा है।
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पीड़ित परिवार ने आवास के लिए लगाई गुहार
भोपा। गांव किशनपुर में शनिवार को बारिश के दौरान मजदूर मोहम्मद आजाद का कच्चा मकान गिर गया। मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। आजाद के बेटे मोहम्मद आदिल ने बताया कि मकान की दीवार में बड़ी दरार दिखाई देने पर उसने पिता आजाद, पत्नी शमा परवीन और बच्चों आतिफ, आकिफ व अरहम को तत्काल बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर बाद मकान भरभराकर गिर गया। ग्रामीणों कमरुद्दीन, साजिद, अल्तमश और बिलकिस आदि ने मलबा हटाने में मदद की। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आवास उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। संवाद
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दो दिन से हो रही बूंदाबांदी के चलते मौसम ठंडा हुआ है। साथ ही परेशानी भी बढ़ी है। लोगों का जन जीवन प्रभावित हुआ। खतौली के रेलवे मार्ग, जैन मंडी, जीटी रोड, सैनी नगर, होली चौक समेत कई स्थानों पर पानी भर गया। मेला श्रावणी छड़ियान में सड़क किनारे जलभराव होने से दुकानदारों को दुकान लगाने में परेशानी हो रही है।
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मेला दुकानदार अनिल धीमान ने बताया कि मेला एक माह चलेगा। यदि इसी तरह पानी भरा रहा तो कारोबार प्रभावित होने के साथ नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उन्होंने खतौली नगर पालिका से पानी की निकासी कराने की मांग की।
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खतौली नगर पालिका के ईओ राजीव कुमार ने बताया कि जल निकासी के लिए कर्मचारियों को भेजा गया है। मेले में दुकानों के आसपास जमा पानी भी निकलवाया जा रहा है।
पीड़ित परिवार ने आवास के लिए लगाई गुहार
भोपा। गांव किशनपुर में शनिवार को बारिश के दौरान मजदूर मोहम्मद आजाद का कच्चा मकान गिर गया। मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। आजाद के बेटे मोहम्मद आदिल ने बताया कि मकान की दीवार में बड़ी दरार दिखाई देने पर उसने पिता आजाद, पत्नी शमा परवीन और बच्चों आतिफ, आकिफ व अरहम को तत्काल बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर बाद मकान भरभराकर गिर गया। ग्रामीणों कमरुद्दीन, साजिद, अल्तमश और बिलकिस आदि ने मलबा हटाने में मदद की। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आवास उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। संवाद