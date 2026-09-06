Muzaffarnagar News: बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, भोपा में मकान गिरा

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दो दिन से हो रही बूंदाबांदी के चलते मौसम ठंडा हुआ है। साथ ही परेशानी भी बढ़ी है। लोगों का जन जीवन प्रभावित हुआ। खतौली के रेलवे मार्ग, जैन मंडी, जीटी रोड, सैनी नगर, होली चौक समेत कई स्थानों पर पानी भर गया। मेला श्रावणी छड़ियान में सड़क किनारे जलभराव होने से दुकानदारों को दुकान लगाने में परेशानी हो रही है।मेला दुकानदार अनिल धीमान ने बताया कि मेला एक माह चलेगा। यदि इसी तरह पानी भरा रहा तो कारोबार प्रभावित होने के साथ नुकसान भी उठाना पड़ेगा। उन्होंने खतौली नगर पालिका से पानी की निकासी कराने की मांग की।खतौली नगर पालिका के ईओ राजीव कुमार ने बताया कि जल निकासी के लिए कर्मचारियों को भेजा गया है। मेले में दुकानों के आसपास जमा पानी भी निकलवाया जा रहा है।पीड़ित परिवार ने आवास के लिए लगाई गुहारभोपा। गांव किशनपुर में शनिवार को बारिश के दौरान मजदूर मोहम्मद आजाद का कच्चा मकान गिर गया। मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। आजाद के बेटे मोहम्मद आदिल ने बताया कि मकान की दीवार में बड़ी दरार दिखाई देने पर उसने पिता आजाद, पत्नी शमा परवीन और बच्चों आतिफ, आकिफ व अरहम को तत्काल बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर बाद मकान भरभराकर गिर गया। ग्रामीणों कमरुद्दीन, साजिद, अल्तमश और बिलकिस आदि ने मलबा हटाने में मदद की। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आवास उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। संवाद