Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।

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नवरात्र महोत्सव

शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।

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गणित ओलंपियाड

शहर : कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर सदर में गणित ओलंपियाड सुबह 10 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में कथा सुबह 11 बजे से।



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श्रीराम कथा

शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।

वार्षिक महोत्सव