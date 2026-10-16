Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:05 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:05 AM IST
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वार्षिक महोत्सव
रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।
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नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
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गणित ओलंपियाड
शहर : कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर सदर में गणित ओलंपियाड सुबह 10 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में कथा सुबह 11 बजे से।
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श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।
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रतनपुरी : श्रीनिजानंद आश्रम में सात दिवसीय वार्षिक महोत्सव सुबह 08 बजे से।
नवरात्र महोत्सव
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
गणित ओलंपियाड
शहर : कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर सदर में गणित ओलंपियाड सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में कथा सुबह 11 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।