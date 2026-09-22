Muzaffarnagar News: 23 से 25 अक्तूबर तक होगी पीईटी परीक्षा, 24 केंद्र प्रस्तावित

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संवाद न्यूज एजेंसीमुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले में 23, 24 और 25 अक्तूबर को प्रस्तावित पीईटी के लिए 24 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। परीक्षा में 60 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। केंद्रों की अंतिम सूची आयोग की मंजूरी के बाद तय होगी।डीआईओएस हरिकेश यादव ने बताया कि परीक्षा को व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए 24 केंद्रों का प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। डीएम की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या का आवंटन किया जाएगा।पीईटी परीक्षा तीन दिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सुविधा के साथ आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, निर्बाध बिजली आपूर्ति समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएंगी।परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से जिले को सेक्टरों में बांटकर सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी की भी व्यवस्था रहेगी।ग्रुप-सी भर्ती के लिए जरूरी है पीईटीपीईटी उत्तर प्रदेश में विभिन्न ग्रुप-सी पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है। पीईटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को आगे होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलता है। पीईटी में निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, वनरक्षक, क्लर्क, स्टेनोग्राफर समेत अन्य ग्रुप-सी पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं