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Muzaffarnagar News: पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, दो साथी गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 01:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:23 AM IST
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One criminal injured by gunfire in a police encounter; two accomplices arrested
फोटो
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस की पीनना बाईपास के समीप ई-रिक्शा सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ट्रांसफार्मर और नलकूपों से चोरी किया गया सामान, एक तमंचा, ई-रिक्शा बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।
एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि मंगलवार देर शाम पुलिस टीम पीनना बाईपास पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध ई-रिक्शा को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसमें सवार लोगों ने ई-रिक्शा की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा किया तो ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरिफ निवासी खालापार गोली लगने से घायल हो गया।
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उधर, मौके से फरार हुए उसके दो साथियों शहनवाज निवासी खालापार और ताहिर निवासी मिमलाना रोड को पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटा रही है।
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