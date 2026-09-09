Muzaffarnagar News: एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 14 सहायिकाओं को मिले नियुक्ति पत्र
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:07 AM IST
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मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका सम्मान एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का मंगलवार को सजीव प्रसारण किया गया। यह प्रसारण जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र के मानेकशॉ सभागार में हुआ।
कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 14 सहायिकाओं को ये पत्र दिए। कुल 15 लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। इसके साथ ही, 50 कार्यकर्ता और 50 सहायिकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सैम एवं मैम श्रेणी से सामान्य श्रेणी में आए 25 बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के पोषण और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी सुशील सिंह ने बताया कि मानदेय वृद्धि का लाभ 2274 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इतनी ही सहायिकाओं को मिलेगा। इस वृद्धि से कुल 4548 लाभार्थियों को फायदा होगा। कार्यक्रम में प्रशासक जिला पंचायत वीरपाल निर्वाल, नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी और रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी मौजूद थे। सीडीओ कंडारकर कमल किशोर देशभूषण भी उपस्थित रहे। बाल कल्याण समिति के सदस्य राजीव कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया।
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जानसठ में भी किया गया सम्मान
(फोटो समाचार)
जानसठ। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान गंभीर कुपोषित और मध्यम कुपोषित श्रेणी से निकलकर सामान्य हुए बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। यह सम्मान उनके अथक प्रयासों और समर्पण के लिए दिया गया। इन कार्यकर्ताओं ने बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख चौधरी नरेंद्र सिंह और मोरना ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी उपस्थित थे। खंड विकास अधिकारी विशाखा और खंड शिक्षा अधिकारी राकेश गौड़ भी मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि वर्मा, देवकी रानी और अमृता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी उपस्थित अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना की। यह आयोजन कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान को मान्यता देता है।
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कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 14 सहायिकाओं को ये पत्र दिए। कुल 15 लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। इसके साथ ही, 50 कार्यकर्ता और 50 सहायिकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सैम एवं मैम श्रेणी से सामान्य श्रेणी में आए 25 बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के पोषण और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
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जिला कार्यक्रम अधिकारी सुशील सिंह ने बताया कि मानदेय वृद्धि का लाभ 2274 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इतनी ही सहायिकाओं को मिलेगा। इस वृद्धि से कुल 4548 लाभार्थियों को फायदा होगा। कार्यक्रम में प्रशासक जिला पंचायत वीरपाल निर्वाल, नगर पालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी और रालोद जिलाध्यक्ष संजय राठी मौजूद थे। सीडीओ कंडारकर कमल किशोर देशभूषण भी उपस्थित रहे। बाल कल्याण समिति के सदस्य राजीव कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया।
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जानसठ में भी किया गया सम्मान
(फोटो समाचार)
जानसठ। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभागार में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान गंभीर कुपोषित और मध्यम कुपोषित श्रेणी से निकलकर सामान्य हुए बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र दिए गए। यह सम्मान उनके अथक प्रयासों और समर्पण के लिए दिया गया। इन कार्यकर्ताओं ने बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख चौधरी नरेंद्र सिंह और मोरना ब्लॉक प्रमुख अनिल राठी उपस्थित थे। खंड विकास अधिकारी विशाखा और खंड शिक्षा अधिकारी राकेश गौड़ भी मौजूद रहे। बाल विकास परियोजना अधिकारी शशि वर्मा, देवकी रानी और अमृता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी उपस्थित अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना की। यह आयोजन कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में उनके योगदान को मान्यता देता है।