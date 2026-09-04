मुजफ्फरनगर: कृषि विभाग कर्मी समेत हादसे में दो युवकों की मौत, टक्कर मारकर भाग गए वाहन, तड़पते हुए दम तोड़ा

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तितावी थाना क्षेत्र के गांव लालूखेड़ी पुल के ऊपर बृहस्पतिवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार तलवा माजरा निवासी कृषि विभाग में तैनात प्रशांत मलिक (28) की मौत हो गई। वह मुजफ्फरनगर में अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद बाइक से गांव वापस लौट रहा था। वह अपने परिवार का इकलौता पुत्र था।

थाना बाबरी के गांव तलवा माजरा निवासी प्रशांत मलिक बृहस्पतिवार रात लालूखेड़ी पुल के पास घायल पड़ा मिला। उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हालत में डिवाइडर के पास मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया।



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बताया गया कि प्रशांत अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के बाद बाइक से अपने गांव वापस लौट रहा था। वह अपने परिवार में तीन बहनों का इकलौता भाई था। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। पिता हरपाल सिंह की मृत्यु के बाद प्रशांत को आश्रित कोटे में नौकरी मिली थी। वह पहले विकास भवन में कार्यरत था, जिसके बाद उसका स्थानांतरण मुजफ्फरनगर कृषि विभाग में कर दिया गया था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। शुक्रवार को गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीओ फुगाना नरेंद्र यादव ने बताया कि अभी हादसे के बारे में तहरीर नहीं आई है।



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मामा के घर जा रहे बाइक सवार युवक की हादसे में मौत

बाइक पर सवार होकर मामा के घर जा रहे मखियाली निवासी बाइक सवार दिनेश (21) की कासमपुरा के निकट सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद गांव स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।

