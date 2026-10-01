मुजफ्फरनगर: एक बाइक पर जा रहे चार दोस्तों को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मारी टक्कर, दो की मौत, दो की हालत गंभीर

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नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में पचेंडा पुल के पास लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक में टक्कर कर मार दी। देर रात 11:30 हादसे में छपार के गांव दतियाना निवासी दो दोस्तों उज्ज्वल (22) और निखिल (19) की मौत हो गई। दोनों अपने ही गांव के रहने वाले शिवम और वंश के साथ बाइक पर घर जा रहे थे। हादसे में दो युवक घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है।

थाना छपार के गांव दतियाना निवासी दो दोस्त उज्ज्वल और निखिल काफी समय से गांधी कॉलोनी में रमाया कैफे में काम कर रहे थे। उन्हीं के गांव के रहने वाले शिवम उर्फ टिंकू व वंश पचेंडा बाईपास के पास किसी होटल में वेटर का काम करते हैं। चारों का रोजाना साथ आना-जाना बताया गया। उज्ज्वल व निखिल दोनों देर रात ड्यूटी कर बाइक पर घर जा रहे थे। बाइक को उज्ज्वल चला रहा था।



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पचेंडा पुल के पास गांव के दोनों युवक उन्हें मिले। चारों जैसे ही बाइक पर बैठकर चले, तभी मेरठ की तरफ से लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां पहुंची और उसने चारों को टक्कर मार दी। चालक ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़ कर भाग गया। नई मंडी पुलिस ने आकर चारों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। अन्य दोनों युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पाकर परिजन भी पहुंच गए। सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि हादसे की रिपोर्ट उज्ज्वल के पिता जयवीर ने दर्ज कराई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं।



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पक्के दोस्त थे उज्जवल और निखिल

दो दोस्तों की मौत से दतियाना गांव में गम का माहौल है। उज्जवल ने छह माह पहले ही निखिल को अपने साथ कैफे में काम दिलाया था। दोनों रोजाना बाइक पर साथ सफर करते थे। दोनों का हादसे में एक साथ ही निधन हो गया। अर्थी भी एक साथ उठी। गांव के श्मशान घाट में एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।