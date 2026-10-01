मुजफ्फरनगर: बुलेट बम बनाने की मास्टर 'महजबी' चला रही थी फैक्टरी, 580 किलो अवैध पटाखे बरामद; तीन गिरफ्तार

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बुढ़ाना व शहर कोतवाली पुलिस ने दिवाली पर्व के लिए घरों में अवैध रूप से बनाए जा रहे 15 लाख रुपये के पटाखे बरामद किए हैं। अवैध पटाखा फैक्टरी चलाने के आरोप में एक महिला सहित तीन आरोपी गिरफ्तार किए हैं। दोनों स्थानों से 580 किलो पटाखे बरामद हुए हैं।

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता में बताया कि बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा निर्माण एवं विस्फोटक सामग्री के भंडारण की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस ने मिमलाना रोड पर एक घर पर छापा मारा। वहां से महजबी को गिरफ्तार किया, जो पटाखे बना रही थी। घर की तलाशी में सात लाख रुपये की कीमत के 480.8 किलो अवैध पटाखे मिले। 120 पैकेट तैयारशुदा बुलेट बम बरामद हुए।



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वह पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं दिखा सकी। पटाखा बनाकर व अवैध भंडारण के कारण आसपास रहने वाले लोगों के साथ-साथ महिला स्वयं की जान-माल को भी संकट में डाल रही थी। महिला अब से पहले सहारनपुर में पटाखा बनाती थी। पिछले तीन माह से मिमलाना रोड पर किराए के घर में पटाखा बना रही है। वह मजदूरों से भी पटाखा बनवाती थी।



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मां से सीखा था काम

वह सहारनपुर से डेढ़ लाख रुपये का बारूद लाकर बुलेट बम पटाखा बना रही थी। सहारनपुर के दुकानदार को सात लाख रुपये के बेचने थे। दुकानदार इसी पटाखे को 12 लाख रुपये में बेचता। पति के साथ विवाद होने के कारण वह अकेले किराए के घर में रहकर पटाखा बनाने का काम करती थी। उसने यह काम अपनी मां से कई साल पहले सीखा था। उसे बुलेट बम बनाने में महारत हासिल थी।