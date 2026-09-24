मुजफ्फरनगर: आंखों के ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग महिला की मौत, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाने से हो गई एलर्जी

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सर्कुलर रोड स्थित कुशवाहा आई हॉस्पिटल में आंख के ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिजनों ने कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सीएमओ से शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच को पहुंची। जबकि परिजनों ने मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम कराए जाने से इन्कार करते हुए अंतिम संस्कार कर दिया।

चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर निवासी बाला देवी (67) की आंखों से काफी दिनों से पानी निकल रहा था। पति सीताराम सैनी ने बताया कि उपचार के लिए सर्कुलर रोड स्थित कुशवाहा आई हॉस्पिटल में दिखाया गया था। परामर्श के बाद चिकित्सक डॉ. विनोद कुशवाहा से ऑपरेशन कराने के लिए बाला देवी को बुधवार को हॉस्पिटल लाया गया था।



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आरोप है कि ऑपरेशन के बाद कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद बाला देवी की हालत बिगड़ने लगी। परिजन समीप स्थित डॉ. राकेश अहलावत के नर्सिंग होम ले गए। हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर मेरठ ले जाते समय महिला की मौत हो गई।



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