मुजफ्फरनगर: राना हाउस में 26 घंटे चली ईडी की जांच, किसी को बाहर नहीं जाने दिया, महिलाओं से मांगे जेवर के बिल

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मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद कादिर राना और पूर्व विधायक शाहनवाज राना, नूरसलीम राना के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम की ओर से सोमवार सुबह 5:15 बजे शुरू हुई जांच करीब 26 घंटे से अधिक समय तक चली। लखनऊ से पहुंची ईडी की टीमों ने जांच को मंगलवार सुबह करीब सात बजे तक जारी रखा। इसके बाद टीम के अधिकारी राना हाउस से निकलकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

ईडी की लंबी कार्रवाई के दौरान राना हाउस पूरी तरह जांच के घेरे में रहा। पूर्व सांसद, दोनों पूर्व विधायक और परिवार के अन्य सदस्यों को करीब 26 घंटे तक घर की चारदीवारी के भीतर ही रहना पड़ा। इस दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही भी बेहद सीमित रही। घर में केवल गिने-चुने नौकरों और राना हाउस के भीतर कार्य करने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिल सकी।



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आय के स्रोत सहित देखे महिलाओं के आभूषण के बिल

जांच के दौरान ईडी की टीमों ने घर के अलग-अलग हिस्सों में दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल की। टीम में शामिल अधिकारी सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार सुबह तक कार्रवाई में जुटे रहे। राना परिवार के किसी भी सदस्य को जांच पूरी होने तक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। परिवार की महिलाओं की ज्वेलरी से संबंधी बिलों की भी जांच की गई।



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खाने-नाश्ते के लिए इधर-उधर दौड़ती रहीं ईडी की गाड़ियां

करीब 26 घंटे तक चली जांच की कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारियों के खाने-नाश्ते की व्यवस्था भी बाहर से कराई गई। इसके लिए ईडी की गाड़ियां समय-समय पर सुजडू चुंगी स्थित होटल और आसपास आती-जाती रहीं। होटल से अधिकारियों के लिए भोजन और नाश्ता राना हाउस पहुंचाया जाता रहा। रातभर चली कार्रवाई के बीच भी ईडी की टीम के वाहनों की आवाजाही बनी रही।

