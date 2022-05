{"_id":"628e6f71daf4087af532fa3e","slug":"muzaffarnagar-block-development-officer-suspended-lucknow-attached-action-taken-on-complaint-of-minister","type":"story","status":"publish","title_hn":"Muzaffarnagar: खंड विकास अधिकारी निलंबित, लखनऊ अटैच, राज्यमंत्री की शिकायत पर हुई कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 26 May 2022 12:57 AM IST