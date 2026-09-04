Muzaffarnagar News: गलती से दूसरे के खाते में जमा करा दिए रुपये, वापस मांगने पर मिली धमकी
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:55 PM IST
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खतौली। एक ही नाम होने पर भूलवश दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में 12 हजार रुपये जमा करा दिए गए। बैंक खाते में जमा पैसे लौटाने को कहने पर धमकी दी जा रही है। मोहल्ला जैन नगर निवासी राशिद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका खाता यूनियन बैंक शाखा में है। गलती से 17 अगस्त को उसके हमनाम सरधना के गांव कैली निवासी राशिद के बैंक खाते में भूलवश 12 हजार 400 रुपये जमा करा दिए गए। जब उसके खाते में पैसे नहीं आए तो उसने शाखा में शिकायत कर उसका खाता फ्रीज करा दिया। इसके बाद उक्त खाता धारक को फोन कर पैसे लौटाने के लिए कहा तो उसने पैसे वापस करने से मना करते हुए धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि खाते में भूलवश पैसे डाले जाने की जांच करने के पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।
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