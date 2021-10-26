Muzaffarnagar News: जनपद पुलिस में बड़ा फेरबदल, 40 इंस्पेक्टरों के तबादले

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मुजफ्फरनगर। जनपद में तैनात रहे 40 इंस्पेक्टरों का गैर जनपद स्थानांतरण किया गया है। पांच थाना प्रभारियों को छोड़कर बाकी के तबादले हुए हैं। चरथावल के थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया, भोपा के आशुतोष कुमार और बुढ़ाना के सुभाष बाबू सहारनपुर भेजे गए हैं। रतनपुरी के महावीर सिंह चौहान और शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार शर्मा का शामली तबादला हुआ है। संवाद