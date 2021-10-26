Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:38 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:38 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
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श्रीराम कथा
शहर : द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में श्रीराम कथा का आयोजन सुबह 09 बजे से।
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कार्यशाला
शहर : विष्णु विहार स्थित सर्वज्ञ योग केंद्र पर योग कार्यशाला दोपहर 02 बजे से।
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कबड्डी मुकाबला
शाहपुर : क्षेत्र के सोरम गांव में बालिकाओं का कबड्डी मुकाबला दोपहर 03 बजे से।
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बैठक
बुढ़ाना मोड़ : खांजापुर में किसान समिति की बैठक शाम 04 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में श्रीराम कथा का आयोजन सुबह 09 बजे से।
कार्यशाला
शहर : विष्णु विहार स्थित सर्वज्ञ योग केंद्र पर योग कार्यशाला दोपहर 02 बजे से।
कबड्डी मुकाबला
शाहपुर : क्षेत्र के सोरम गांव में बालिकाओं का कबड्डी मुकाबला दोपहर 03 बजे से।
बैठक
बुढ़ाना मोड़ : खांजापुर में किसान समिति की बैठक शाम 04 बजे से।