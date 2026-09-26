Muzaffarnagar News: 26 अक्तूबर को निकाली जाएगी भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Sat, 26 Sep 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
मुजफ्फरनगर। आबकारी रोड स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर से 26 अक्तूबर को शोभायात्रा निकाली जाएगी। भगवान वाल्मीकि जयंती शोभायात्रा के समिति अध्यक्ष दीपक गंभीर ने बताया कि शोभायात्रा को धूमधाम से निकालने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। शोभायात्रा आबकारी रोड स्थित प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर से शुरू होकर हनुमान चौक, भगत सिंह रोड, शिव चौक, शहर कोतवाली, नावल्टी चौक, बकरा मार्केट और नंबर दो चुंगी होते हुए वापस मंदिर पर समाप्त होगी। इसमें बैंडबाजे और झांकियों के साथ भगवान वाल्मीकि रथ आकर्षण का केंद्र होगा। इस दौरान मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष डॉ. मुकेश बिड़ला, संरक्षक चमन लाल वाल्मीकि, राजू मचल, विनोद विशाल, अनमोल मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन