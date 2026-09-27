Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:28 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
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कथा
शहर : द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में श्रीराम कथा सुबह 09 बजे से।
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अलंकरण समारोह
शहर : जाट महासभा की आरे से मेधावी अलंकरण समारोह श्रीराम कॉलेज में सुबह 10 बजे से।
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आरोग्य मेला
जानसठ : राजपुर कलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
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देवी भागवत कथा
बुढ़ाना : लुहसाना गांव के सीताराम मंदिर में देवी भागवत कथा सुबह 10 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
कथा
शहर : द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में श्रीराम कथा सुबह 09 बजे से।
अलंकरण समारोह
शहर : जाट महासभा की आरे से मेधावी अलंकरण समारोह श्रीराम कॉलेज में सुबह 10 बजे से।
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आरोग्य मेला
जानसठ : राजपुर कलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
देवी भागवत कथा
बुढ़ाना : लुहसाना गांव के सीताराम मंदिर में देवी भागवत कथा सुबह 10 बजे से।