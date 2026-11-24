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शुकदेव आश्रम में प्रवास के दूसरे दिन डोंगरे भागवत भवन में प्रबुद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भारतीय चिंतन को भी समझाया। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। भारत के पास धर्म, अध्यात्म और जीवन मूल्यों की अमूल्य विरासत है।पश्चिम के देशों ने ने भिन्नता को सत्य माना, जबकि भारत ने एकत्व की खोज की। उन्होंने देवों के राजा इंद्र और असुरों के प्रमुख विरोचन की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आत्मविद्या प्राप्त करने का मार्ग बताया। आत्मा प्राप्त करने से अखंड और शाश्वत आनंद मिलता है।भगवान श्रीकृष्ण की ओर से बताए गए दैवी गुणों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में ऐसे लोगों का निर्माण होना चाहिए, जिनके भीतर निर्भयता, शुद्धता, करुणा, सेवा और समर्पण का भाव छिपा हुआ है।इस मौके पर स्वामी भरतदेव महाराज, स्वामी आनंद सरस्वती, दंडी आश्रम प्रबंधक मनोहर शर्मा, समनदास आश्रम से स्वामी गोवर्धनदास महाराज, महामंडलेश्वर गोपाल दास महाराज, स्वामी विष्णु चैतन्य महाराज, स्वामी वेददास महाराज, स्वामी कनक प्रभानंद सरस्वती, स्वामी ब्रह्मस्वरूप नंद महाराज, स्वामी गीतानंद महाराज, स्वामी हरि शंकर मौजूद रहे। संचालन ओमदत्त आर्य ने किया।