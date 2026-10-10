मुजफ्फरनगर में वर्चस्व की जंग: भोकरहेड़ी में 10 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग; 40 राउंड गोलियां चलने से दहशत

जन्मदिन समारोह के दौरान हुई घटना

ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के समय अभिषेक के घर पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी दौरान युवकों के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हालांकि, जन्मदिन समारोह और फायरिंग के बीच संबंध तथा घटना के पीछे की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।



पहले भी दोनों गुटों में हो चुकी है मारपीट

ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गुटों के बीच पहले भी मारपीट हो चुकी है। उस मामले में करीब आधा दर्जन युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद दोबारा हुई फायरिंग ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।



मौके पर पहुंचे एसपी देहात, मुकदमा दर्ज

फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक देहात संजय महाड़ीक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई दर्जन गोलियों के खोखे बरामद किए। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना में शामिल युवकों की पहचान और फायरिंग के कारणों की जांच कर रही है।