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मुजफ्फरनगर में वर्चस्व की जंग: भोकरहेड़ी में 10 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग; 40 राउंड गोलियां चलने से दहशत

Sat, 10 Oct 2026 10:59 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 10 Oct 2026 10:59 AM IST
सार

मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी में युवाओं के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में करीब 10 मिनट तक 40 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने खोखे बरामद कर मुकदमा दर्ज किया।

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Gang Rivalry Triggers 40 Rounds of Gunfire in Muzaffarnagar's Bhokerheri
मौके पर जांच करते पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी में शुक्रवार देर रात युवाओं के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि बाइक पर आए करीब आधा दर्जन युवकों ने मोहल्ला नेहरू चौक में अभिषेक पुत्र संजीव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की।

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ग्रामीणों के अनुसार, करीब 10 मिनट तक हुई फायरिंग में लगभग 40 राउंड गोलियां चलीं। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक देहात संजय महाड़ीक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कई दर्जन कारतूसों के खोखे बरामद किए हैं। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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बाइक सवार युवकों ने घर पर की फायरिंग
घटना भोकरहेड़ी कस्बे के मोहल्ला नेहरू चौक की है। जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन युवकों ने अभिषेक के घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने घटना में करीब 40 राउंड गोलियां चलने की बात कही है। हालांकि, फायरिंग में किसी के घायल होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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जन्मदिन समारोह के दौरान हुई घटना
ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के समय अभिषेक के घर पर जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी दौरान युवकों के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हालांकि, जन्मदिन समारोह और फायरिंग के बीच संबंध तथा घटना के पीछे की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

पहले भी दोनों गुटों में हो चुकी है मारपीट
ग्रामीणों ने बताया कि दोनों गुटों के बीच पहले भी मारपीट हो चुकी है। उस मामले में करीब आधा दर्जन युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद दोबारा हुई फायरिंग ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

मौके पर पहुंचे एसपी देहात, मुकदमा दर्ज
फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक देहात संजय महाड़ीक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई दर्जन गोलियों के खोखे बरामद किए। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना में शामिल युवकों की पहचान और फायरिंग के कारणों की जांच कर रही है।

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