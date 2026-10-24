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मुजफ्फरनगर: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में हेड कांस्टेबल घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी 8 टीमें

Sat, 24 Oct 2026 10:10 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 24 Oct 2026 10:10 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर के  तितावी थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा रजबहा मार्ग पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में हेड कांस्टेबल अजीत कुमार गोली लगने से घायल हो गए।
 

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Encounter between police and criminals head constable injured in exchange of fire8 teams deployed to search f
मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल घायल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुजफ्फरनगर के  तितावी थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा रजबहा मार्ग पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में हेड कांस्टेबल अजीत कुमार गोली लगने से घायल हो गए।

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पुलिसकर्मी संदिग्धों की तलाश में जुटे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को देखकर कुछ बदमाश भागने लगे। पुलिस ने इन संदिग्ध बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते समय बदमाशों ने पुलिस दल पर गोली चला दी। गोली सीधे हेड कांस्टेबल अजीत कुमार को लगी। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अजीत कुमार की हालत अब खतरे से बाहर है। उनका उपचार जारी है। 
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वरिष्ठ अधिकारियों का निरीक्षण
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने घटनास्थल का जायजा लिया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडीक भी मौजूद थे। क्षेत्राधिकारी फुगाना नरेंद्र सिंह यादव ने भी पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली।
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बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित
पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद में कुल आठ पुलिस टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें विभिन्न क्षेत्रों में सघन कांबिंग कर रही हैं। पुलिस का लक्ष्य जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़ना है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

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