मुजफ्फरनगर: पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में हेड कांस्टेबल घायल, आरोपियों की तलाश में जुटी 8 टीमें

मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के पीपलहेड़ा रजबहा मार्ग पर संदिग्धों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में हेड कांस्टेबल अजीत कुमार गोली लगने से घायल हो गए।

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पुलिसकर्मी संदिग्धों की तलाश में जुटे हुए थे। इसी दौरान पुलिस को देखकर कुछ बदमाश भागने लगे। पुलिस ने इन संदिग्ध बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। पीछा करते समय बदमाशों ने पुलिस दल पर गोली चला दी। गोली सीधे हेड कांस्टेबल अजीत कुमार को लगी। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अजीत कुमार की हालत अब खतरे से बाहर है। उनका उपचार जारी है।घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने घटनास्थल का जायजा लिया। उनके साथ पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडीक भी मौजूद थे। क्षेत्राधिकारी फुगाना नरेंद्र सिंह यादव ने भी पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली।पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद में कुल आठ पुलिस टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें विभिन्न क्षेत्रों में सघन कांबिंग कर रही हैं। पुलिस का लक्ष्य जल्द से जल्द अभियुक्तों को पकड़ना है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।