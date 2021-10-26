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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Diwali Festival: Due to a unique alignment of dates, the five-day celebration will span six days.

दीपावली पर्व : तिथियों के संयोग से छह दिन तक चलेगा पंच महोत्सव

Thu, 05 Nov 2026 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:59 AM IST
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Diwali Festival: Due to a unique alignment of dates, the five-day celebration will span six days.
मुजफ्फरनगर। दीपों का महापर्व दीपावली इस बार तिथियों के विशेष संयोग के कारण छह दिन तक मनाया जाएगा। सामान्य तौर पर पांच दिनों तक चलने वाला पंच महोत्सव इस बार छह नवंबर से 11 नवंबर तक चलेगा। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर रहेगा। आठ नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव 10 नवंबर को होगा। नौ नवंबर को पर्वों के बीच एक दिन का अंतर रहेगा।
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ज्योतिषयों का कहना है कि भारतीय पंचांग में त्योहारों का निर्धारण केवल तारीखों से नहीं, बल्कि सूर्योदय के समय तिथि की स्थिति और विशेष मुहूर्त के आधार पर होता है। इस बार तिथियों के संयोग के कारण पंच महोत्सव छह दिनों में विस्तारित हो रहा है।
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कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि नौ नवंबर को दोपहर 12:31 बजे शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे तक रहेगी। नौ नवंबर को सूर्योदय अमावस्या तिथि में और 10 नवंबर को प्रतिपदा तिथि में होने के कारण गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को मनाई जाएगी।
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अमावस्या तिथि में देवता पूजन का है विशेष महत्व
शुकतीर्थ के आचार्य अशोक शुक्ल के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि आठ नवंबर को सुबह 11:27 बजे शुरू होकर नौ नवंबर को दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने के कारण महालक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन आठ नवंबर को किया जाएगा। छोटी दीपावली सात नवंबर को मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अमावस्या तिथि में पितरों और कुल देवताओं का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। इस बार आठ नवंबर को सुबह 11:27 बजे के बाद यह पूजन किया जा सकेगा।
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यह रहेंगे विशेष पूजा मुहूर्त
विष्णुलोक के ज्योतिषविद् पंडित हेमंत वशिष्ठ ने बताया कि छह नवंबर को धनतेरस पर शाम 5:48 से 7:54 बजे तक पूजन का मुहूर्त रहेगा। सात नवंबर को छोटी दीपावली पर यम दीपदान के लिए प्रदोष काल शाम 5:29 से 8:07 बजे तक रहेगा। आठ नवंबर को गृहस्थों के लिए महालक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त शाम 5:54 से रात 7:50 बजे तक रहेगा। दुकान, प्रतिष्ठान और कार्यालयों में बहीखाता पूजन दोपहर 1:25 से 2:52 बजे तक किया जा सकेगा।
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छह दिन तक रहेगी रौनक
- छह नवंबर : धनतेरस और भगवान धन्वंतरि पूजन
- सात नवंबर : काली चौदस और छोटी दीपावली
- आठ नवंबर : नरक चतुर्दशी और मुख्य दीपावली
- नौ नवंबर : तिथि अंतराल, गोवर्धन पूजा की तैयारियां
- 10 नवंबर : गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव
- 11 नवंबर : भाई दूज और यम द्वितीया
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