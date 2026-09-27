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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   District-level selection trials will be held on October 10.

Muzaffarnagar News: 10 अक्तूबर को होंगे जिला स्तरीय चयन ट्रायल

Sun, 27 Sep 2026 05:04 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 05:04 PM IST
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District-level selection trials will be held on October 10.
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से 10 अक्तूबर को जिला स्तरीय चयन ट्रायल आयोजित करेगा। ट्रायल एसडी डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में होंगे। ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी सात अक्तूबर तक ऑनलाइन एंट्री कर सकते हैं। अंडर-14 के लिए ट्रायथलॉन ए, बी, सी और किड्स जेवलिन थ्रो स्पर्धाएं होंगी। इस वर्ग के खिलाड़ियों का जन्म 17 नवंबर 2012 से 16 नवंबर 2014 के बीच होना चाहिए। सचिव विजयपाल सिंह और कोषाध्यक्ष संजीव कुमार और अंकुश कुमार ने बताया कि अंडर-16 वर्ग में 60 मीटर, 80 मीटर हर्डल्स, 600 मीटर दौड़, हाई जंप और लॉन्ग जंप स्पर्धाएं होंगी। इसमें शॉट पुट, जेवलिन थ्रो और पेंटाथलॉन भी शामिल हैं। शॉट पुट में बालक चार किलोग्राम और बालिका तीन किलोग्राम का गोला फेंकेंगी। ब्यूरो
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