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Muzaffarnagar News: चैंबर में घुसकर अधिवक्ता सहित तीन से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 27 Sep 2026 05:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 05:11 PM IST
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Three people, including a lawyer, assaulted after intruders entered the chamber; case registered.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। कचहरी परिसर में कुछ लोगों ने चेंबर में घुस कर अधिवक्ता व दो अन्य से मारपीट कर दी। सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि कानूनी सलाह लेने पहुंचे वादी को पीटा गया।
सुजडू निवासी वीरेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कचहरी परिसर स्थित चैंबर नंबर जे-30 में अपने अधिवक्ता मांगेराम कश्यप और नील कुमार से दो दिन पहले कानूनी सलाह लेने पहुंचे थे। उसी दौरान पंजाब के मुबारिकपुर डेराबसी निवासी एक सीमा भी अपने पति विकास के साथ हुए विवाद को लेकर कानूनी सलाह के लिए वहां बैठी थी।
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इसी दौरान बुढ़ाना मोड काशीराम कॉलोनी निवासी विकास, मुनेश, रूपा, आरती, नंदू और दो अज्ञात लोगों ने आकर गाली-गलौज की। उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने अधिवक्ता नील कुमार का कॉलर व पगड़ी भी खींची।
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अधिवक्ता से मारपीट की। वादी व टाइपिस्ट अंकित ने बचाव करना चाहा तो दोनों से मारपीट की। आसपास मौजूद लोगों ने बचाया। हमलावर भाग गए। एएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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