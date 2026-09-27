मुजफ्फरनगर: इंस्टाग्राम के प्रेमी से मिलने कासगंज से आई किशोरी, बंधक बनाकर तीन दिन तक किया दुष्कर्म

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इंस्टाग्राम से शुरू हुए प्रेम प्रसंग में कासगंज से प्रेमी से मिलने आई किशोरी को तीन दिन तक बंधक बना लिया गया। इसके बाद दुष्कर्म किया गया। रात में ऋषिकेश ले जाने के प्रयास के दौरान किशोरी ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्र हो गए। मुख्य आरोपी अपने दो दोस्तों के साथ भाग गया। पुलिस ने किशोरी को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है।

कासगंज की रहने वाली 16 साल की किशोरी का एक साल पहले इंस्टाग्राम पर कृष्णापुरी के रहने वाले एक किशोर से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। किशोरी को शादी का झांसा दिया और मिलने के लिए मुजफ्फरनगर बुलाया। किशोरी तीन दिन पहले मेरठ तक आई। वहां से किशोर उसे अपने साथ ले आया। अपने घर न ले जाकर उसने प्रेमपुरी में अपने दोस्त के घर में रखा।



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बंधक बनाकर तीन दिन तक दुष्कर्म किया। वह किसी को कुछ बता न पाए इसलिए उसका फोन छीन कर सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। शुक्रवार देर रात उसे ऋषिकेश ले जाने का प्लान था। उसी समय किशोरी ने शोर मचा दिया। तब लोग एकत्र हो गए। तीनों आरोपी भाग गए।