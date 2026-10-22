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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Dengue confirmed in five people; number of patients in the district reaches 25.

Muzaffarnagar News: पांच लोगों में डेंगू की पुष्टि, जनपद में मरीजों की संख्या 25 पर पहुंची

Thu, 22 Oct 2026 01:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:21 AM IST
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Dengue confirmed in five people; number of patients in the district reaches 25.
मुजफ्फरनगर। जनपद में डेंगू के पांच नए मरीज मिले है। इनमें चार मरीज शहरी क्षेत्र और एक मरीज बघरा क्षेत्र का है। संक्रमितों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही जनपद में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।
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जनपद में डेंगू मरीजों का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। बुखार पीड़ित तीन महिलाओं सहित पांच लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. शमशेर आलम ने बताया कि डेंगू पॉजिटिव पाए गए मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कराई गई है।
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पांच नए मरीजों में से तीन स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
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