Muzaffarnagar News: पांच लोगों में डेंगू की पुष्टि, जनपद में मरीजों की संख्या 25 पर पहुंची

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जनपद में डेंगू मरीजों का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। बुखार पीड़ित तीन महिलाओं सहित पांच लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. शमशेर आलम ने बताया कि डेंगू पॉजिटिव पाए गए मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कराई गई है। विज्ञापन

पांच नए मरीजों में से तीन स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जनपद में डेंगू मरीजों का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। बुखार पीड़ित तीन महिलाओं सहित पांच लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. शमशेर आलम ने बताया कि डेंगू पॉजिटिव पाए गए मरीजों के घरों और आसपास के क्षेत्रों में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कराई गई है।पांच नए मरीजों में से तीन स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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मुजफ्फरनगर। जनपद में डेंगू के पांच नए मरीज मिले है। इनमें चार मरीज शहरी क्षेत्र और एक मरीज बघरा क्षेत्र का है। संक्रमितों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही जनपद में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है।