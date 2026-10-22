Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:23 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:23 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।
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श्रीराम कथा
शहर: द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में श्रीराम कथा सुबह 09 बजे से।
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खेलकूद
खतौली : जवाहर लाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज सठेड़ी में खेलकूद सुबह 09 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
खतौली : तहसील मार्ग स्थित विष्णुपुरी में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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गीता पाठ
शहर : सिविल लाइन स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गीता पाठ शाम 04 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर: द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में श्रीराम कथा सुबह 09 बजे से।
खेलकूद
खतौली : जवाहर लाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज सठेड़ी में खेलकूद सुबह 09 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
खतौली : तहसील मार्ग स्थित विष्णुपुरी में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
गीता पाठ
शहर : सिविल लाइन स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गीता पाठ शाम 04 बजे से।