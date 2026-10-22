Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से एसडी मार्केट में योग शिविर सुबह 08 बजे से।

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श्रीराम कथा

शहर: द्वारिकापुरी स्थित श्रीराम दरबार में श्रीराम कथा सुबह 09 बजे से।

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खेलकूद

खतौली : जवाहर लाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज सठेड़ी में खेलकूद सुबह 09 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

खतौली : तहसील मार्ग स्थित विष्णुपुरी में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

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गीता पाठ

शहर : सिविल लाइन स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गीता पाठ शाम 04 बजे से।

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योग शिविर