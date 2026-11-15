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Muzaffarnagar News: डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के नाम पर कारोबारी से 1.11 लाख की साइबर ठगी

Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:55 PM IST
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defrauded of 1.11 lakh in cyber scam
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। साइबर ठगों ने शहर के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कराने के नाम पर एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बना लिया। ठगों ने पहले व्हाट्सएप पर लिंक और एपीके फाइल भेजकर पांच रुपये जमा कराने को कहा। इसके बाद पीड़ित के बैंक खाते से दो दिनों में 23 अनधिकृत यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिये 1.14 लाख रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शहर के कृष्णापुरी निवासी कारोबारी नवीन कुमार जैन ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें टाउनहाॅल के सामने स्थित डॉ. हृदेश कुमार के क्लीनिक पर अपॉइंटमेंट लेनी थी। इसके लिए उन्होंने नौ अक्तूबर की सुबह ऑनलाइन डॉक्टर का नंबर सर्च किया। सर्च में मिले नंबर पर कॉल करने के बाद फोन नहीं उठा। कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर दूसरे नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम कुंतल दत्ता बताते हुए खुद को डॉक्टर के अस्पताल से जुड़ा बताया।
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आरोप है कि उसने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भेजे गए लिंक पर क्लिक कर पांच रुपये जमा करने को कहा। इसके बाद व्हाट्सएप पर एक लिंक और एपीके फाइल भेजी गई। नवीन कुमार ने यूपीआई के माध्यम से पांच रुपये भेजने का प्रयास किया लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गई। इसके बाद आरोपी ने कई बार फोन किया लेकिन उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और भेजी गई फाइल डिलीट कर दी।
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पीड़ित के अनुसार 16 अक्तूबर की सुबह करीब 9:35 बजे उनके पंजाब नेशनल बैंक के गोल मार्केट शाखा स्थित खाते से एक रुपये की तीन अलग-अलग अनधिकृत यूपीआई ट्रांजेक्शन हुईं। इसके अलावा 29999 रुपये की एक अन्य ट्रांजेक्शन भी कर दी गई।

अगले दिन 17 अक्तूबर को सुबह 9:35 से 9:43 बजे के बीच 19 और अनधिकृत ट्रांजेक्शन के जरिए 81399 रुपये निकाल लिए गए। इस तरह कुल 111402 रुपये खाते से निकालकर अलग-अलग खातों में भेज दिए गए। एएसपी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया शहर कोतवाली पुलिस ने तथा कथित कुंतल दत्ता के विरुद्ध आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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