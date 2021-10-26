Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:40 AM IST
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योग शिविर
शहर: भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
आरोग्य मेला
जानसठ: राजपुर कला में आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्री मद्भागवत कथा
मोरना: शुकतीर्थ स्थित राधे-राधे भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
काव्य गोष्ठी
शहर: शब्द संसार साहित्यिक संस्था की काव्य गोष्ठी द्वारिकापुरी में दोपहर 03 बजे से।
गीता पाठ
शहर: श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की ओर से गीता पाठ रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 05 बजे से।
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शहर: भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
आरोग्य मेला
जानसठ: राजपुर कला में आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्री मद्भागवत कथा
मोरना: शुकतीर्थ स्थित राधे-राधे भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
काव्य गोष्ठी
शहर: शब्द संसार साहित्यिक संस्था की काव्य गोष्ठी द्वारिकापुरी में दोपहर 03 बजे से।
गीता पाठ
शहर: श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की ओर से गीता पाठ रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 05 बजे से।