Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर: भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।









आरोग्य मेला

जानसठ: राजपुर कला में आरोग्य मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।













श्री मद्भागवत कथा

मोरना: शुकतीर्थ स्थित राधे-राधे भवन में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।













काव्य गोष्ठी

शहर: शब्द संसार साहित्यिक संस्था की काव्य गोष्ठी द्वारिकापुरी में दोपहर 03 बजे से।













गीता पाठ

शहर: श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार की ओर से गीता पाठ रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शाम 05 बजे से।

योग शिविर