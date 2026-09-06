Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन









शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।

-- -

क्षेत्रीय खेलकूद

शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 08 बजे से।

-- -



श्रीमद्भागवत कथा



छपार : रामपुर गांव स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

मोरना : शुकतीर्थ स्थित समाधि मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।

-- -



संकीर्तन







शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन शाम 05 बजे से।

योग शिविर