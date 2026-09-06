Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:52 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
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क्षेत्रीय खेलकूद
शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 08 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
छपार : रामपुर गांव स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित समाधि मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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संकीर्तन
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन शाम 05 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
क्षेत्रीय खेलकूद
शहर : जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 08 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
छपार : रामपुर गांव स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित समाधि मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
संकीर्तन
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन शाम 05 बजे से।