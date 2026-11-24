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मोरना : शुकतीर्थ और रामराज में गंगा स्नान मेला सुबह 08 बजे से।

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प्रकाश पर्व

शहर : रोडवेज स्थित श्रीगुरुद्वारा श्री गुरू सिंह सभा में प्रकाश पर्व सुबह 10 बजे से।

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गीता पाठ

शहर : रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गीता पाठ दोपहर 02 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

शहर : वसुंधरा रेजीडेंसी स्थित श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

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कबड्डी प्रतियोगिता

शाहपुर : रसूलपुर जाटान में कबड्डी का मुकाबला शाम 03 बजे से।

गंगा स्नान मेला