Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:17 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:17 AM IST
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गंगा स्नान मेला
मोरना : शुकतीर्थ और रामराज में गंगा स्नान मेला सुबह 08 बजे से।
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प्रकाश पर्व
शहर : रोडवेज स्थित श्रीगुरुद्वारा श्री गुरू सिंह सभा में प्रकाश पर्व सुबह 10 बजे से।
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गीता पाठ
शहर : रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गीता पाठ दोपहर 02 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : वसुंधरा रेजीडेंसी स्थित श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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कबड्डी प्रतियोगिता
शाहपुर : रसूलपुर जाटान में कबड्डी का मुकाबला शाम 03 बजे से।
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मोरना : शुकतीर्थ और रामराज में गंगा स्नान मेला सुबह 08 बजे से।
प्रकाश पर्व
शहर : रोडवेज स्थित श्रीगुरुद्वारा श्री गुरू सिंह सभा में प्रकाश पर्व सुबह 10 बजे से।
गीता पाठ
शहर : रेलवे रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में गीता पाठ दोपहर 02 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : वसुंधरा रेजीडेंसी स्थित श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
कबड्डी प्रतियोगिता
शाहपुर : रसूलपुर जाटान में कबड्डी का मुकाबला शाम 03 बजे से।