Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



शहर : एटूजेड रोड स्थित बजरंगी विहार में छठ पर्व का समापन सुबह 08 बजे से।

-- -- -- -- --

समापन

रतनपुरी :श्री निजानंद आश्रम में महोत्सव का समापन सुबह 10 बजे से।

-- -

किसान बैठक

खतौली : तहसील में विभिन्न मुद्दों को लेकर किसानों की बैठक सुबह 11 बजे से।

-- --

श्रीमद्भागवत कथा

मीरापुर : कस्बे के पड़ाव चौक पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।

शहर : दक्षिणी कृष्णापुरी स्थित धर्मशाला में कथा दोपहर 3.30 बजे।

मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा तीन बजे से।

-- --

छठ पर्व