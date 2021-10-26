Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:50 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:50 AM IST
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छठ पर्व
शहर : एटूजेड रोड स्थित बजरंगी विहार में छठ पर्व का समापन सुबह 08 बजे से।
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समापन
रतनपुरी :श्री निजानंद आश्रम में महोत्सव का समापन सुबह 10 बजे से।
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किसान बैठक
खतौली : तहसील में विभिन्न मुद्दों को लेकर किसानों की बैठक सुबह 11 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मीरापुर : कस्बे के पड़ाव चौक पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
शहर : दक्षिणी कृष्णापुरी स्थित धर्मशाला में कथा दोपहर 3.30 बजे।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा तीन बजे से।
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शहर : एटूजेड रोड स्थित बजरंगी विहार में छठ पर्व का समापन सुबह 08 बजे से।
समापन
रतनपुरी :श्री निजानंद आश्रम में महोत्सव का समापन सुबह 10 बजे से।
किसान बैठक
खतौली : तहसील में विभिन्न मुद्दों को लेकर किसानों की बैठक सुबह 11 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मीरापुर : कस्बे के पड़ाव चौक पर श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
शहर : दक्षिणी कृष्णापुरी स्थित धर्मशाला में कथा दोपहर 3.30 बजे।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित भागवत भवन में श्रीमद्भागवत कथा तीन बजे से।