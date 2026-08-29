Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।

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हॉकी

शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में हॉकी प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।

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एथलेटिक्स

शाहपुर : राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।

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बास्केटबॉल प्रतियोगिता

खतौली : केके जैन इंटर कॉलेज खतौली में शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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पैदल मार्च

पुरकाजी : शेरपुर खादर गांव से विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों का पैदल मार्च सुबह 10 बजे से।

योग शिविर