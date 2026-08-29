Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:31 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:31 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
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हॉकी
शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में हॉकी प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
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एथलेटिक्स
शाहपुर : राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
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बास्केटबॉल प्रतियोगिता
खतौली : केके जैन इंटर कॉलेज खतौली में शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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पैदल मार्च
पुरकाजी : शेरपुर खादर गांव से विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों का पैदल मार्च सुबह 10 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
हॉकी
शहर : आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में हॉकी प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
एथलेटिक्स
शाहपुर : राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 09 बजे से।
बास्केटबॉल प्रतियोगिता
खतौली : केके जैन इंटर कॉलेज खतौली में शतरंज प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
पैदल मार्च
पुरकाजी : शेरपुर खादर गांव से विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों का पैदल मार्च सुबह 10 बजे से।