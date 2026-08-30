Muzaffarnagar News: कोर्ट में गोली...मॉडल बनने की ख्वाहिश में गाने तक पहुंचा अंकित

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बंतीखेड़ा गांव में कबड्डी के दौरान चोट लग जाने के कारण खेल की दुनिया से बाहर हुए अंकित ने मॉडलिंग और फिटनेस की दुनिया चुनी। संघर्ष शुरू हुआ तो हरियाणा के सोनीपत, रोहतक और करनाल की म्यूजिक कंपनियों के चक्कर लगाने पड़े। अधिकतर मामलों में कंपनियां कलाकारों से तैयार गाने खरीदकर रिलीज करती है। चर्चित गाना कोर्ट में गोली... में भी यही हुआ था।अंकित ने बजट लगाने के लिए गाने की तलाश शुरू की तो कंपनी संचालक गुलशन शर्मा के माध्यम से गायक राहुल पूठी से संपर्क किया। खुद अपने इंटरव्यू में राहुल ने खुलासा किया था कि लोहारू की तरफ वाले दोस्तों के साथ बैठकर यह गाना बनाया और रिंकल के साथ गाकर ऑडियो बना लिया।बाद में गुलशन को यह गाना पसंद आया, उन्होंने ही बताया था कि अंकित बजट लगाएगा और एक्ट करेगा। दावा किया था कि करीब डेढ़ लाख रुपये में इस गाने की ऑडियो दी गई थी।महिला सिंगर की आवाज बदलने पर विवादअसल में राहुल पूठी ने ऑडियो रिंकल योगी के साथ तैयार किया था लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो यह आशु ट्विंकल की आवाज थी। इस पर कलाकारों और कंपनी के बीच मनमुटाव रहा। इस बात का खुलासा कभी नहीं हुआ कि महिला सिंगर की आवाज किसके कहने पर बदली गई थी।मुकुंदपुर से जाकर बंतीखेड़ा में बसा परिवारमुजफ्फरनगर। बंतीखेड़ा जागलान खाप का गांव है। मुजफ्फरनगर में जसोई और शामली में बंतीखेड़ा में ही इस खाप के परिवार रहते हैं। अंकित बालियान का परिवार मूल रूप से मुजफ्फरनगर के मुकुंदपुर गांव का रहने वाला है और करीब 80 साल पहले परिवार के लोग बंतीखेड़ा में जाकर रहने लगे थे। बरवाला गांव के परिवार भी बंतीखेड़ा में रहते हैं। बंतीखेड़ा ग्राम प्रधान पुनीत चौधरी का कहना है कि अंकित की हत्या से पूरे गांव में गम है। उनका परिवार मुकुंदपुर से आकर बंतीखेड़ा में बस गया था। ब्यूरोरोहिणी से पहले यहां हुई थी कोर्ट रूम में हत्यादिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुई हत्या को गाना का आधार बताया जाता रहा। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया गया कि इसी वजह से अंकित की हत्या की गई। इसी तरह की वारदात मुजफ्फरनगर के कोर्ट में हो चुकी है। 16 फरवरी 2015 को गैंगस्टर विक्रांत उर्फ विक्की त्यागी को सुनवाई के लिए पेशी पर लाया गया था, इसी दौरान कोर्ट रूम में उसकी हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता के वेश में आए हमलावरों ने गोली चलाकर वारदात अंजाम दी थी।