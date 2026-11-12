Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Cannabis worth 10 lakh seized; one smuggler arrested

Muzaffarnagar News: 10 लाख का गांजा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार

Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Cannabis worth 10 lakh seized; one smuggler arrested
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चरथावल रोड से आरोपी राजकुमार उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 20.440 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब दस लाख पचास हजार रुपये है।
सीओ सिटी सिद्धार्थ के. मिश्रा ने बताया कि चरथावल रोड पर मदरसा से आगे कोतवाली नगर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से गांजा मिला। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान रामलीला टीला निवासी राजकुमार उर्फ फौजी के रूप में हुई है।
विज्ञापन

आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर थाने में सात मामले दर्ज हैं। इनमें दो मामले एनडीपीएस एक्ट से संबंधित हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर लाता है और इसे जिले के विभिन्न स्थानों पर ऊंचे दामों पर बेचकर अवैध लाभ कमाता था। पुलिस अब उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed