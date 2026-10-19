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Muzaffarnagar News: चार नवंबर को लखनऊ कूच करेंगे भाकियू तोमर के कार्यकर्ता

Mon, 19 Oct 2026 05:27 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 05:27 PM IST
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BKU Tomar activists will march to Lucknow on November 4.
छपार। भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने चार नवंबर को लखनऊ में होने वाली पंचायत के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेंगे। रामपुर तिराहा स्थित संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय पर हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता तीन नवंबर को लखनऊ के लिए नौचंदी ट्रेन से कूच करेंगे। बिजनौर में रेंजर महेश गौतम ने किसानों पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन त्यागी, अंकित गुर्जर, अजय त्यागी, आशु चौधरी, इस्राइल, संजय त्यागी, सुलेमान, अरशद, साजिद और नौशाद मौजूद रहे। संवाद
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