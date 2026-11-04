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Muzaffarnagar News: किसानों की समस्याओं पर भारतीय किसान यूनियन का लखनऊ कूच

Wed, 04 Nov 2026 01:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:24 AM IST
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Bharatiya Kisan Union marches to Lucknow over farmers' issues
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मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर लखनऊ कूच किया है। वे बुधवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पर पंचायत करेंगे।

कार्यकर्ता नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हुए। संगठन का मुख्य विरोध वन विभाग द्वारा किसानों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों को लेकर है। किसानों की प्रमुख मांगों में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल तय करना शामिल है। इसके साथ ही, गन्ना भुगतान में देरी पर ब्याज और नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की मांग भी रखी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के हक में फैसले नहीं ले रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक लखनऊ में किसानों की आवाज गूंजती रहेगी।
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